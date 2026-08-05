Фигуранты дела о поставках для ВПК могут избежать наказания «Коммерсант»: дело о мошенничестве в ВПК могут прекратить из-за срока давности

Весной 2027 года истекает срок давности по уголовному делу поставщиков, обвиняемых в мошенничестве на 25,5 млн руб. при поставке деталей для военных систем управления. Если суд не вынесет приговор до этого срока, фигуранты смогут избежать уголовной ответственности, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о бывшем гендиректоре ООО «Прайм» Семене Чичерском, коммерческом директоре Кирилле Степаеве, завскладом Александре Сашине и начальнике отдела комплектации «НТЦ ЭЛИНС» Андрее Коновалове. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016–2017 годах оборонному предприятию вместо новых деталей, предусмотренных контрактом, поставили китайские аналоги, часть из которых уже была в эксплуатации. Контрафакт выявили и заменили, но ущерб составил 25,5 млн руб.

Год назад суд признал всех четверых виновными, но назначил условные сроки — от двух до шести лет колонии. Приговор не устроил ни потерпевших, ни прокуратуру. В Мосгорсуде прокурор заявил, что поставка бракованных деталей могла привести к гибели людей и сказаться на обороноспособности страны. Суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Однако процесс затягивается. По данным потерпевших, из шести заседаний, назначенных на июль, провели только три, и длились они от пяти до тридцати минут вместо обычных нескольких часов. Фигурант Коновалов исчез, и заседания отложили до установления его местонахождения. При этом двое обвиняемых — Степаев и Коновалов — начали бракоразводные процессы, чтобы вывести из-под ареста свои активы, в том числе недвижимость и автомобили.

Представители «НТЦ ЭЛИНС» пытались добиться изменения меры пресечения с подписки на арест, но прокурор не поддержал это ходатайство. Адвокат потерпевших Юлия Савина опасается, что обвиняемые намеренно затягивают разбирательство до истечения срока давности, который наступает весной 2027 года.

В апреле военный суд в Москве осудил экс-руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерала Михаила Варенцова. По делу о махинациях на 356 млн руб. его приговорили к 6,5 года колонии.