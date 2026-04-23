Генералу Росгвардии вынесли приговор за многомиллионные махинации Генералу Росгвардии Варенцову дали 6,5 лет за махинации на 356 млн рублей

Военный суд в Москве осудил бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерала Михаила Варенцова, сообщила Главная военная прокуратура. По данным ведомства, по делу о махинациях на 356 млн рублей его приговорили 6,5 года колонии, передает РИА Новости.

Суд приговорил Варенцова к шести годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением воинского звания «генерал-майор» и государственных наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова, — говорится в сообщении.

