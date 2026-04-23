Генералу Росгвардии вынесли приговор за многомиллионные махинации

Военный суд в Москве осудил бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерала Михаила Варенцова, сообщила Главная военная прокуратура. По данным ведомства, по делу о махинациях на 356 млн рублей его приговорили 6,5 года колонии, передает РИА Новости.

Суд приговорил Варенцова к шести годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением воинского звания «генерал-майор» и государственных наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что адвокаты бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, осужденного на 14 лет колонии за получение крупной взятки, подали две апелляционные жалобы на приговор. Сторона защиты не согласна с вынесенным решением и намерена добиваться его пересмотра.

До этого в СУ СК России по Ростовской области информировали, что сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве и взятках.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

