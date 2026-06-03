Эксперт назвал главную ошибку в разговоре с мошенниками Эксперт Суворов: для противостояния мошеннику нужно не торопиться

Мошенники часто добиваются успеха не из-за технических уловок, а благодаря умению воздействовать на эмоции человека, заявил РИА Новости ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов. Он отметил одну из главных ошибок — принимать решения под давлением и считать себя защищенным от обмана.

Во-первых, всегда сохранять критическое мышление и внутренний настрой на то, чтобы не принимать быстрых решений. Всегда берите паузу перед серьезными шагами. Сейчас же есть возможность установить самозапреты, периоды охлаждения — не надо этим пренебрегать, — сказал Суворов.

Эксперт отметил, что жертвами злоумышленников нередко становятся образованные и хорошо осведомленные люди. Мошенники обычно пытаются вывести человека из привычного состояния, используя страх или тревогу. После этого следует большой объем информации, который затрудняет принятие взвешенного решения.

Ранее стало известно, что число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. По его словам, злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к наиболее значимым отраслям экономики.