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03 июня 2026 в 02:50

Российские компании массово атакуют хакеры

РИА Новости: число атак на российские компании выросло на 68%

Фото: Pogiba Alexandra/Global Look Press
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Число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. По его словам, злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к наиболее значимым отраслям экономики.

Количество обнаруженных и предотвращенных ИБ-инцидентов в российских организациях во всех отраслях в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году выросло на 68%, — сообщил Галов.

Среди популярных секторов для злоумышленников — государство, промышленность, финансовая сфера, образование и транспорт. Согласно данным исследования, в транспортной отрасли и промышленности количество инцидентов за год увеличилось на 24%.

Также выросла активность злоумышленников, использующих вредоносное программное обеспечение. Число атак с применением программ для кражи денежных средств через онлайн-доступ к банковским счетам увеличилось на 39%.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники все чаще копируют аккаунты людей, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан. По его словам, мошенники создают копии профилей тех, кому жертва привыкла верить безоговорочно, и действуют по отработанной схеме.

Общество
Россия
мошенники
кибератаки
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