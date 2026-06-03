Российские компании массово атакуют хакеры

Число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. По его словам, злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к наиболее значимым отраслям экономики.

Количество обнаруженных и предотвращенных ИБ-инцидентов в российских организациях во всех отраслях в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году выросло на 68%, — сообщил Галов.

Среди популярных секторов для злоумышленников — государство, промышленность, финансовая сфера, образование и транспорт. Согласно данным исследования, в транспортной отрасли и промышленности количество инцидентов за год увеличилось на 24%.

Также выросла активность злоумышленников, использующих вредоносное программное обеспечение. Число атак с применением программ для кражи денежных средств через онлайн-доступ к банковским счетам увеличилось на 39%.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники все чаще копируют аккаунты людей, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан. По его словам, мошенники создают копии профилей тех, кому жертва привыкла верить безоговорочно, и действуют по отработанной схеме.