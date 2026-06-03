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03 июня 2026 в 06:20

Врач назвал опасное заблуждение о культурном употреблении спиртного

Нарколог Литков: культурное употребление алкоголя опасно переходом в зависимость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Культурное употребление спиртных напитков может привести к формированию зависимости, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Сергей Литков. По его словам, снижение работоспособности и провалы в памяти могут быть тревожными сигналами алкоголизма.

Зависимость определяется не ценой напитка, поводом или социальным статусом человека, а отношениями с алкоголем. Если спиртное становится обязательной частью отдыха, общения, снятия стресса или самоощущения, это уже повод внимательнее посмотреть на ситуацию. Опасность «культурного употребления» в том, что оно долго выглядит приемлемо. Алкоголь встроен в праздники, деловые встречи, выходные, поездки и семейные традиции. Окружающие могут не замечать проблему, потому что человек не ассоциируется с привычным стереотипом зависимости. Но внутри постепенно может формироваться психологическая привязанность, — предупредил Литков.

Он подчеркнул, что можно позволить себе дорогие напитки, не теряя при этом работу и сохраняя образ успешного человека в обществе. Однако, по словам психиатра, если человек не способен отдыхать без алкоголя, постоянно превышает норму и проявляет раздражение при попытках ограничить его потребление, это нельзя считать культурой.

Сначала алкоголь нужен для настроения, потом — чтобы расслабиться, затем — чтобы выдержать стресс. Человек начинает заранее думать, будет ли возможность выпить. Это не всегда бросается в глаза, но уже показывает, что спиртное занимает слишком значимое место. Насторожиться стоит, если регулярно нарушаются обещания: хотел выпить один бокал, но выпил больше; планировал не пить в будни, но нашел повод; обещал близким сократить, но снова вернулся к прежнему объему. Еще один важный сигнал — последствия: конфликты, провалы в памяти, ухудшение сна, проблемы с давлением, тревожность, снижение работоспособности, — заключил Литков.

Ранее нарколог Игорь Ли заявил, что характер похмелья может служить индикатором между обычным и не слишком опасным употреблением алкоголя и зарождающейся зависимостью. По его словам, если человек испытывает желание выпить утром, это может свидетельствовать о наличии проблем.

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