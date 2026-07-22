Психиатр назвал главную ошибку родственников после инсульта

Максимальная забота и выполнение всех действий за больного после инсульта могут ему навредить, рассказал «Здоровью Mail» врач-психиатр, руководитель медико-психологического департамента клиники ранней реабилитации Павел Гусак. Он отметил, что основная задача при реабилитации — помочь человеку в будущем обходиться без посторонней помощи.

Каждый раз, когда человек сам чистит зубы, надевает футболку или пересаживается с кровати в кресло, он восстанавливает не только двигательные навыки. Он возвращает себе чувство контроля над собственной жизнью, — объяснил Гусак.

Психиатр подчеркнул, что семья должна создавать атмосферу, где человек постепенно возвращает самостоятельность, а не заменять специалистов. По его словам, в период реабилитации важно сохранять разговоры, прогулки, семейные традиции — чтобы пациент чувствовал себя частью жизни, а не только перенесшим тяжелое заболевание.

Ранее терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что сильная одышка, холодный пот, необъяснимый страх смерти, боль за грудиной и тяжесть в этой области могут указывать на инфаркт. Он отметил, что в таком состоянии следует как можно скорее вызвать скорую помощь.