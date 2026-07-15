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15 июля 2026 в 11:10

Терапевт напомнил об основных признаках инфаркта

Терапевт Кузьменко: сильная одышка и страх смерти могут указывать на инфаркт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сильная одышка, холодный пот, необъяснимый страх смерти, боль за грудиной и тяжесть в этой области могут указывать на инфаркт, предупредил в беседе с 360.ru терапевт Филипп Кузьменко. Он отметил, что в таком состоянии следует как можно скорее вызвать скорую помощь.

[Симптомы у мужчин и женщин] не отличаются. Это выраженная боль за грудиной, давящее чувство или жжение. Сильная одышка, холодный пот, страх смерти. В общем, незабываемые ощущения. Базово надо вызвать скорую и прям рассказать подробно симптомы, описать эти симптомы диспетчеру, чтобы на той стороне поняли, что это инфаркт, и тогда на вызов поедет реанимационная бригада, а не обычная неотложка, — подчеркнул Кузьменко.

Он также призвал не прибегать к самолечению до приезда врачей. Людям, разбирающимся в медицине, допустимо принять 300 мг аспирина в случае, если они точно уверены, что это инфаркт.

Ранее диетолог, нутрициолог Ольга Кондратенко заявила, что у некоторых россиян летом повышается риск развития инфаркта и инсульта. По ее словам — в группе риска люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением.

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