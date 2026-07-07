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07 июля 2026 в 17:41

Диетолог раскрыла, кому больше всего угрожает инфаркт летом

Диетолог Кондратенко: у людей с диабетом летом повышается риск инфаркта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У некоторых россиян летом повышается риск развития инфаркта и инсульта, заявила Lenta.ru диетолог, нутрициолог Ольга Кондратенко. По ее словам — в группе риска люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением.

Сердце вынуждено биться сильнее, перекачивая больший объем крови. Кроме того, во время жары человек потеет и теряет важные электролиты, что проводит к обезвоживанию и сгущению крови, а это способствует тромбообразованию, — сообщила Кондратенко.

Ранее нутрициолог Софья Королева предупредила, что употребление вина на голодный желудок может вызвать головную боль. По ее словам, алкоголь следует сочетать с продуктами, содержащими клетчатку, жиры и белок.

До этого хирург-гепатолог Гаррет Моррис Стифф заявил, что ультрапереработанная пища вроде фастфуда, диетических напитков и обработанных пестицидами овощей и фруктов могут вызвать более серьезные проблемы с печенью, чем алкоголь. Специалист отметил, что современный образ жизни сильно нагружает метаболическую систему человека.

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