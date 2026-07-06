Нутрициолог раскрыла, почему нельзя пить вино натощак

Употребление вина на голодный желудок может вызвать головную боль, заявила NEWS.ru нутрициолог, health-коуч Софья Королева. По ее словам, алкоголь следует сочетать с продуктами, содержащими клетчатку, жиры и белок.

Первое — никогда не пейте вино натощак. Это самая частая ошибка. Алкоголь очень быстро всасывается, особенно если желудок пустой. На этом фоне уровень глюкозы сначала может резко подняться, а затем так же быстро снизиться. Именно поэтому многие через какое-то время чувствуют слабость, сонливость, дрожь, головную боль или желание срочно съесть что-нибудь сладкое. Второй момент — я всегда рекомендую сочетать напиток с полноценной едой. Когда мы едим продукты, содержащие клетчатку, жиры и белок, процесс усвоения замедляется. Алкоголь всасывается постепенно, — поделилась Королева.

Она посоветовала сочетать вино с рыбой, морепродуктами, мясом, сыром, авокадо, орехами или овощами. По словам нутрициолога, сладости и фрукты в больших количествах вместе с напитком — не лучший выбор, так как это создает дополнительную нагрузку на организм из-за высокого содержания быстроусвояемых углеводов.

Голова может болеть от обезвоживания, недостатка сна, слишком быстро выпитого алкоголя, индивидуальной чувствительности к гистамину и сульфитам. Иногда люди винят конкретное вино, хотя причина банально в том, что за вечер выпили слишком мало воды. Если после каждого бокала вас буквально клонит в сон, это не всегда просто действие алкогольного напитка. Очень часто это еще и реакция вашей системы регуляции глюкозы. Спиртное влияет на работу печени. Орган в этот момент занят переработкой алкоголя и хуже поддерживает стабильный уровень сахара в крови, — заключила Королева.

Ранее хирург-гепатолог Гаррет Стифф предупредил, что ультрапереработанная пища, включая фастфуд, диетические напитки и овощи и фрукты, обработанные пестицидами, могут нанести печени больший вред, чем алкоголь. По его словам, современный образ жизни создает значительную нагрузку на метаболическую систему человека.