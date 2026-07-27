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27 июля 2026 в 06:20

Врач поставила точку в споре о связи алкоголя и сигарет с гастритом

Врач Сластен: курение и алкоголь повышают риск развития гастрита в несколько раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Курение и употребление алкоголя значительно увеличивают вероятность развития гастрита, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Сластен. По ее словам, никотин также пагубно сказывается на местном иммунитете.

Недостаточное количество физических упражнений и наличие вредных привычек, включая курение и употребление алкоголя, вызывают спазм сосудов желудка, ухудшая кровоснабжение слизистой. У пациентов, курящих более 10 сигарет в день, риск развития хронического гастрита возрастает почти вдвое. Никотин также подавляет местный иммунитет и ухудшает заживление эрозий, тем самым препятствуя ремиссии даже при медикаментозной терапии, — предупредила Сластен.

Она добавила, что частое употребление алкоголя увеличивает риск развития алкогольной гастропатии — специфического поражения желудка. По словам специалиста, в этом случае речь идет о токсическом воздействии этанола и его метаболитов на ткани органа.

Ранее эндокринолог Антон Поляков предупредил, что людям с желчекаменной болезнью и подагрой не следует есть помидоры. По его словам, аналогичное ограничение касается пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая синдром раздраженного кишечника, гастрит и язву.

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