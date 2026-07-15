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15 июля 2026 в 12:39

Диетолог предупредил, кому крайне опасно употреблять помидоры

Диетолог Поляков: людям с желчекаменной болезнью нельзя употреблять помидоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Людям с желчекаменной болезнью и подагрой нельзя употреблять помидоры, заявил aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Аналогичное противопоказание есть для пациентов с заболеваниями ЖКТ, в том числе синдромом раздраженного кишечника, гастритом и язвой.

Помидоры обладают желчегонным эффектом, поэтому у людей с желчекаменной болезнью они способны спровоцировать обострение. Эти плоды могут повышать уровень мочевой кислоты, увеличивая риск развития подагры. Органические кислоты, содержащиеся в томатах, раздражают слизистую. При гастрите, тем более при язвенной болезни в обострении, состояние может резко ухудшиться, — предупредил Поляков.

Ранее Поляков рассказал, что людям с хроническими болезнями ЖКТ, печени и почек нельзя есть покупные сосиски и сардельки. Он отметил, что полезными могут быть исключительно домашние изделия, приготовленные из натурального фарша с умеренным добавлением соли, перца, чеснока и лука.

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