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27 июля 2026 в 11:04

Нарколог раскрыла неочевидную опасность домашнего бара

Врач Касперович: наличие бара в доме может повысить риск зависимости от алкоголя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Содержание домашнего бара может повысить риск появления зависимости от алкоголя, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» психиатр-нарколог Мария Касперович. При этом само его наличие не всегда означает пристрастие хозяина к спиртному. По ее мнению, ключевую роль играет именно отношение человека к этому месту.

Сам по себе домашний бар не означает зависимости. Многие держат алкоголь к праздникам. Настораживать должно не количество, а место, которое он занимает в жизни человека. Люди говорят: «Мне просто спокойнее, когда дома что-то есть». Но слово «спокойнее» должно заставить задуматься. Если безопасность зависит от наличия алкоголя — это сигнал. Самое опасное — когда человек перестает задавать вопрос, зачем он покупает алкоголь. Он делает это автоматически, как хлеб или молоко. Спиртное становится привычным элементом дома, — подчеркнула Касперович.

Она отметила, что, если у человека возникает тревожность или раздражение из-за отсутствия алкоголя дома, ему и его близким следует задуматься. Врач уточнила, что зависимость от спиртного развивается постепенно и зачастую незаметно для самого человека. Сначала напитки покупают к празднику, потом «на всякий случай», а позже появляется привычка регулярно обновлять бар.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что регулярный отек лица является первым признаком алкоголизма. Он отметил, что на ранних этапах алкоголизма внешние изменения могут быть минимальными или отсутствовать.

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