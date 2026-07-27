Нарколог раскрыла неочевидную опасность домашнего бара

Содержание домашнего бара может повысить риск появления зависимости от алкоголя, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» психиатр-нарколог Мария Касперович. При этом само его наличие не всегда означает пристрастие хозяина к спиртному. По ее мнению, ключевую роль играет именно отношение человека к этому месту.

Сам по себе домашний бар не означает зависимости. Многие держат алкоголь к праздникам. Настораживать должно не количество, а место, которое он занимает в жизни человека. Люди говорят: «Мне просто спокойнее, когда дома что-то есть». Но слово «спокойнее» должно заставить задуматься. Если безопасность зависит от наличия алкоголя — это сигнал. Самое опасное — когда человек перестает задавать вопрос, зачем он покупает алкоголь. Он делает это автоматически, как хлеб или молоко. Спиртное становится привычным элементом дома, — подчеркнула Касперович.

Она отметила, что, если у человека возникает тревожность или раздражение из-за отсутствия алкоголя дома, ему и его близким следует задуматься. Врач уточнила, что зависимость от спиртного развивается постепенно и зачастую незаметно для самого человека. Сначала напитки покупают к празднику, потом «на всякий случай», а позже появляется привычка регулярно обновлять бар.

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