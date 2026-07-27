Журналистка Баязитова вышла на свободу

Журналистку Александру Баязитову выпустили на свободу, сообщает Telegram-канал SHOT. В 2023 году она получила пять лет колонии по делу о вымогательстве.

Отмечается, что она находилась в колонии во Владимирской области. Там Баязитова работала швеей. В 2024 году она подала прошение о помиловании. Через год журналистке отказали в условно-досрочном освобождении, а в сентябре 2025 года наказание было заменено на исправительные работы. Баязитова ранее работала корреспондентом и вела блог «Адские бабки». Она отбывала наказание за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка.

Ранее сообщалось, что военного блогера и автора Telegram-канала Алексея Земцова приговорили к трем годам колонии общего режима по делам о вымогательстве, повреждении имущества и об угрозах убийством. Суд сохранил за Земцовым воинские звания и награды.

До этого Басманный суд Москвы отправил под стражу блогера Илью Ремесло на срок один месяц и 30 суток по уголовному делу о публичном распространении фейков о ВС РФ. По словам адвоката, блогера задержали в Санкт-Петербурге, после чего доставили в Москву.