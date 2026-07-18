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18 июля 2026 в 19:06

Военблогер Земцов получил срок по делу об угрозах и о повреждении имущества

Mash: военного блогера Земцова приговорили к трем годам колонии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Военного блогера и автора Telegram-канала «Воевода вещает» Алексея Земцова приговорили к трем годам колонии общего режима по делам о вымогательстве, повреждении имущества и об угрозах убийством, пишет Telegram-канал Mash. Как сообщает источник, суд сохранил за Земцовым воинские звания и награды.

До этого блогер публиковал в своем канале «предсмертные видео», в которых заявил о давлении со стороны командования и военного следствия. Он утверждал, что претензии к нему связаны с публикациями в Telegram-канале, на который подписаны около 160 тыс. человек, а также обвинял командира части и следователя.

После публикации видео Земцова разыскивали около 11 часов. Позднее выяснилось, что реального намерения совершить самоубийство у него не было. Из-за самовольного оставления части и возвращения к ведению канала против блогера возбудили дело о дискредитации ВС РФ, после чего его поместили в СИЗО с отметками о склонности к побегу и суициду. Позже следователя по делу отстранили от службы.

Также сообщается, что одна из бывших супруг Земцова рассказывала о конфликтных отношениях с ним, заявляя об изменах и хищении ее имущества. Соавторы Telegram-канала «Воевода вещает» сообщили, что Земцов планирует вернуться в зону СВО, как только такая возможность появится.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу блогера Илью Ремесло на срок один месяц и 30 суток по уголовному делу о публичном распространении фейков о ВС РФ. По словам адвоката, блогера задержали в Санкт-Петербурге, после чего доставили в Москву для проведения следственных действий.

Общество
дискредитация ВС РФ
приговоры
военные
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