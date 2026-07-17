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17 июля 2026 в 21:09

Блогера Ремесло заключили под стражу

Блогера Ремесло арестовали по делу о фейках о ВС России на два месяца

Илья Ремесло Илья Ремесло Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
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Басманный суд Москвы заключил под стражу блогера Илью Ремесло на один месяц и 30 суток по уголовному делу о публичном распространении фейков о ВС России, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. Мужчина был задержан в Санкт-Петербурге, после чего доставлен в столицу для следственных действий. Вину он не признает, защита обжалует решение об аресте.

Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на один месяц и 30 суток, — рассказал защитник.

Уточняется, что до этого Ремесло критиковал проведение спецоперации. Также сообщалось, что перед задержанием силовики провели обыск в его доме в Санкт-Петербурге. В Сети появились кадры его задержания.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что Ремесло может грозить до 15 лет лишения свободы за дискредитацию армии. По его словам, в лучшем случае блогер может отделаться административным штрафом. Кроме того, специалист отметил, что важно не смешивать нормы законодательства: ответственность за дискредитацию ВС РФ предусмотрена статьей 20.3.3 КоАП РФ, а уголовное наказание обычно наступает при повторном нарушении.

Общество
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