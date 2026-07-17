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17 июля 2026 в 11:06

Блогера Ремесло задержали за фейки о ВС России

Полиция задержала блогера Ремесло за фейки о ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция задержала блогера Илью Ремесло, который ранее критиковал СВО, за фейки о Вооруженных силах России, сообщили в правоохранительных органах. По их словам, которые приводит ТАСС, мужчину подозревают в распространении ложной информации по мотиву политической ненависти.

Ремесло задержан в рамках расследуемого дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти), — пояснил собеседник ТАСС.

По словам адвоката блогера Сергея Бадашмина, перед арестом силовики провели обыск у Ремесло дома в Санкт-Петербурге. Его планируют доставить в Москву для избрания в отношении него меры пресечения.

Ранее критик СВО вышел из психиатрической больницы. Его положили в петербургскую больницу имени Скворцова-Степанова по запросу третьих лиц. По имеющейся информации, Ремесло не сопротивлялся отправке в медучреждение. Он находился в отделении для людей с депрессивными приходами в течение недели. До критики СВО блогер неоднократно сотрудничал с правоохранителями.

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