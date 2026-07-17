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17 июля 2026 в 13:04

Появились кадры задержания блогера Ильи Ремесло

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Кадры задержания блогера Ильи Ремесло появились в Сети. По словам его адвоката Сергея Бадашмина, вскоре мужчину доставят в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Ремесло по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Мужчину подозревают в распространении ложной информации по мотиву политической ненависти. Уточняется, что до этого Ремесло критиковал СВО. Известно, что перед задержанием силовики также провели обыск в его доме в Санкт-Петербурге.

Между тем адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что Ремесло может грозить до 15 лет лишения свободы за дискредитацию армии. По его словам, в лучшем случае блогер может отделаться административным штрафом. Кроме того, адвокат отметил, что важно не смешивать нормы законодательства: ответственность за дискредитацию ВС РФ предусмотрена статьей 20.3.3 КоАП РФ, а уголовное наказание обычно наступает при повторном нарушении.

Общество
Илья Ремесло
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фейки о ВС РФ
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