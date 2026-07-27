Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 11:57

В Госдуме напомнили о нюансах установки газового счетчика

Депутат Якубовский: установка газового счетчика требуется не во всех домах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Установка газового счетчика требуется не во всех домах и квартирах, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, если газ используют лишь для приготовления пищи или нагрева воды, а помещение отапливается иным способом, собственник может самостоятельно подать заявку на эту услугу.

Обязательная установка предусмотрена прежде всего для домов и квартир с газовым отоплением. При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования: если он составляет менее двух кубометров газа в час, требование об обязательном учете не применяется. Точные данные можно посмотреть в технической документации на котел и другие газовые приборы, — отметил Якубовский.

Он напомнил, что от состояния и наличия счетчика зависит не только тариф, но и способ расчета. Если прибор учета исправен, прошел поверку и опломбирован, собственник платит только за фактически израсходованный газ. А при отсутствии прибора плата рассчитывается по нормативу: для готовки и нагрева воды — исходя из числа проживающих, для отопления — из площади помещения.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.

Власть
депутаты
Общество
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана
Кинолог объяснила, как ребенку спастись от нападающей собаки
В Индии отреагировали на атаки Украины по торговым судам
Минобороны перечислило преимущества освобождения Коммунаровки
Holidayboy и Клава Кока стали хедлайнерами DDX Fitness FEST 2026
Стало известно о еще двух жертвах новых ударов по Белгородской области
Адвокат ответила, вернутся ли деньги за сгоревший на Wildberries товар
При атаке ВСУ в Запорожье погиб начальник управления ГРЧЦ и его дети
Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке
Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика
Врач раскрыл, какие болезни могут скрываться за непереносимостью лактозы
Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус
Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля
Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки
В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов
«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду
«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками
«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия
Путин проведет международный телефонный разговор
В Кремле сделали заявление о вооружении торговых судов России
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.