В Госдуме напомнили о нюансах установки газового счетчика Депутат Якубовский: установка газового счетчика требуется не во всех домах

Установка газового счетчика требуется не во всех домах и квартирах, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, если газ используют лишь для приготовления пищи или нагрева воды, а помещение отапливается иным способом, собственник может самостоятельно подать заявку на эту услугу.

Обязательная установка предусмотрена прежде всего для домов и квартир с газовым отоплением. При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования: если он составляет менее двух кубометров газа в час, требование об обязательном учете не применяется. Точные данные можно посмотреть в технической документации на котел и другие газовые приборы, — отметил Якубовский.

Он напомнил, что от состояния и наличия счетчика зависит не только тариф, но и способ расчета. Если прибор учета исправен, прошел поверку и опломбирован, собственник платит только за фактически израсходованный газ. А при отсутствии прибора плата рассчитывается по нормативу: для готовки и нагрева воды — исходя из числа проживающих, для отопления — из площади помещения.

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