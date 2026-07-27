Путин проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин планирует сегодня провести международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Детали предстоящих переговоров и собеседник главы государства будут названы позже, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор, мы будем вас информировать, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что Россия сохраняет каналы диалога с переговорщиками из США по Украине. Он также добавил, что боевые действия на Украине могут прекратиться уже к концу суток, если Киев примет соответствующие политические решения. По словам пресс-секретаря, условия для урегулирования были публично озвучены МИД России еще два года назад и остаются неизменными.

До этого глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву.