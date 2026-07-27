Стало известно, как Индия отреагировала на удары Украины по торговым судам

Стало известно, как Индия отреагировала на удары Украины по торговым судам МИД Индии вызвал посла Украины из-за недавних атак на торговые суда

Министерство иностранных дел Индии вызвало на беседу посла Украины в стране Александра Полищука, сообщили на сайте дипведомства. Разговор решили провести из-за недавней атаки на торговое судно MV OMORFI, в ходе которой погиб гражданин республики.

Нью-Дели выразил серьезную озабоченность в связи с инцидентом. Министерство осудило подобные нападения на торговое судоходство. В МИД Индии подчеркнули, что такие атаки негативно воздействуют на безопасность морских путей и международную торговлю.

Представители дипведомства попросили Полищука передать властям Украины опасения страны. Они также через посла хотят сообщить Киеву о неприемлемости подобных атак, которые необходимо избегать.

Ранее МИД Индии вызвал временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после гибели четырех индийских моряков в Черном море. Предварительно, сухогруз MV Golden Leo выходил под флагом Гвинеи-Бисау из украинского порта в Одессе.

Кроме этого, Россия заняла четвертое место по поставкам водки в Индию. Апрельский импорт поднялся примерно до $50 тыс. (около 3,9 млн рублей).