Энергетик разнес Европу за действия по отношению к танкерам из России Энергетик Пикин: Европа узаконила пиратство по отношению к танкерам из России

Европа выпустила нормативный акт, который позволяет ей фактически заниматься пиратством в отношении российских танкеров, заявил в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, против подобных действий пока можно использовать лишь силовой метод защиты.

Это узаконенное пиратство. Если раньше стеснялись подобные действия предпринимать, то сейчас уже даже официальный нормативный акт разработан. То, что публикуется в официальном журнале ЕС, считается у них нормативным актом. Это печально, что Европа дошла до такого уровня деградации. У нас вариант только один — сделать так, чтобы наши корабли не оказывались целью и мишенью для захвата. Видимо, придется усиливать вооружение, либо вводить дополнительные конвои корабля. Придется действовать симметрично угрозе, — отметил Пикин.

Он добавил, что европейцев можно попробовать засудить за пиратство, поскольку уже в XX веке подобные действия перестали быть юридически законными. Эксперт пояснил, что на практике европейцы могут просто захватывать российские танкеры, перемещать в свои порты, а оттуда забирать на продажу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержание Францией российского танкера граничит с пиратством. Он подчеркнул, что Россия считает такие меры незаконными. Представитель Кремля добавил, что Россия учтет негативный опыт и примет для обеспечения безопасности своих судов дополнительные меры.