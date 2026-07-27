За полгода в России пропали более 1000 детей

За январь–июнь 2026 г. в России зафиксировано минимум 1043 случая исчезновения детей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис «Где мои дети». Из них 996 найдены живыми, 25 погибли, еще 22 числятся пропавшими без вести.

Наибольшее число ориентировок поступило из Красноярского края (94), Свердловской области (83), Приморского края (67), а также Санкт‑Петербурга и Ленинградской области (63) — в этих двух субъектах двое детей погибли и еще двое числятся пропавшими. В Москве и Московской области зафиксировано 38 пропавших, четверо из них погибли.

Для поиска людей в природной среде МВД применяет программу «Система поиска KurAI. Экстренный поиск». Беспилотники с камерами производят снимки территорий, которые затем обрабатывает искусственный интеллект. В ведомстве отметили, что использование этой системы позволило сократить время, которое пешие поисковые группы тратят на обнаружение пропавших.

Ранее в Чувашии после купания в реке Суре погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла в городе Шумерле. Очевидцы вытащили юношу из воды и вызвали скорую помощь, после чего его в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Шумерлинского межрайонного медицинского центра. Медики провели несовершеннолетнему сердечно-легочную реанимацию и подключили его к аппарату ИВЛ.