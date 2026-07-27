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27 июля 2026 в 14:46

В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина

Песков: предстоящий разговор у Путина будет не с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
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Предстоящий разговор президента России Владимира Путина будет не с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что переговоры будут важными, пишет РИА Новости.

Нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву. Также стороны затронули международную повестку, включая обстановку в Персидском заливе.

Встреча Лаврова и Рубио в Маниле продлилась 35 минут. Беседа проходила на полях мероприятий АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре.

До этого Рубио указал, что Соединенные Штаты способны привести украинский конфликт к окончательному и логичному завершению. Он отметил, что Вашингтон рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса.

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