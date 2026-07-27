Девочка погибла под колесами иномарки в Дагестане Москвичка за рулем Kia насмерть сбила 13-летнюю девочку в Дагестане

Девочка погибла под колесами автомобиля в Дербентском районе Дагестана, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, трагедия произошла в селе Хазар. Жительница Москвы за рулем Kia сбила 13-летнюю школьницу, стоявшую на обочине дороги.

В селе Хазар Дербентского района 58-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем Kia, совершила наезд на 13-летнюю девочку, жительницу ХМАО, стоявшую на обочине дороги, — отметили в МВД.

В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась на месте. Сотрудники правоохранительных органов установят все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Сочи. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля. Предварительно, мужчина существенно превысил допустимую скорость движения.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района. Водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет.