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27 июля 2026 в 15:42

Сын Рыбина и Сенчуковой женился во второй раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сын певицы Натальи Сенчуковой и солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина Василий вступил в брак во второй раз, сообщила мать жениха в соцсетях. Она опубликовала кадры с торжества, проходившего в узком семейном кругу.

В декабре 2025 года Василий Рыбин сделал предложение Валерии Новиковой. Пара официально объявила об отношениях в июне 2023 года, когда Рыбин подтвердил развод с первой супругой Дарьей Алябьевой и представил новую избранницу.

Второй женой артиста стала танцовщица и мастер-бровист из Долгопрудного. Новикова рассказывала, что после начала романа получала негативные комментарии в сети, но старалась их игнорировать. Сенчукова в свою очередь заявляла, что одобряет выбор сына и рассчитывает на долговечность его нового союза.

Ранее блогер Олег Винник объявил о разводе с супругой Анной, сообщив, что это взвешенное и осознанное решение взрослых людей, к которому привела череда непростых событий. Он обратился к подписчикам в соцсети с просьбой не искать причин и не вмешиваться в их личную жизнь. Весной этого года они рассказали, что у их двухлетнего сына диагностировали редкое генетическое заболевание — первичную миопатию.

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