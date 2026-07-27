Терапевт дала советы по питанию для диабетиков Терапевт Акимжанова: диабетикам нужно питаться по методу здоровой тарелки

Пациентам с сахарным диабетом подойдет питание по методу здоровой тарелки, рассказала «Радио 1» врач-терапевт Динара Акимжанова. Она отметила, что такой способ поможет следить за питанием без стресса.

Здесь следует применять метод здоровой тарелки. Половину ее отдайте под овощи, зелень и грибы в любом виде, кроме жаренных в большом количестве масла. Четверть второй половины займет источник качественного белка — рыба, птица, яйца, творог или бобовые. Оставшуюся четверть отведите под сложные углеводы — гречку, бурый рис, киноа или цельнозерновой хлеб, — рассказала Акимжанова.

Терапевт подчеркнула, что салаты лучше заправлять нерафинированным подсолнечным или льняным маслом с горчицей, лимонным соком и ароматными травами вместо майонеза. По ее словам, в качестве десерта можно выбрать квадратик горького шоколада.

Ранее врач-эндокринолог Джульетта Мкртычева рассказала, что жара представляет опасность для детей с диабетом из-за возможного обезвоживания. Специалист подчеркнула, что дети забывают пить, из-за чего кровь сгущается, а уровень глюкозы растет.