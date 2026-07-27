Молодые люди жестко растоптали голубя на глазах у прохожих

Молодые люди жестко растоптали голубя на глазах у прохожих В Петербурге возбудили уголовное дело после издевательства над голубем

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту издевательства над голубем, сообщило ГУ МВД по региону в Telegram-канале. Правоохранители задержали двух молодых людей в возрасте 25 и 23 лет.

В Сети появилось видео, на котором неизвестные издеваются над птицей возле дома на Лиговском проспекте — топчут ее ногами. В тот же день одного их подозреваемых задержали в квартире на улице Достоевского, а другого — у дома на Лиговском проспекте.

По информации правоохранителей, обоих молодых людей доставили в отдел полиции. Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее неизвестные раскидали по разным районам Москвы и Подмосковья подозрительные куски курицы, фарш, колбасу и сосиски. По информации источников, животным, которые съели эту еду, понадобилась помощь ветеринаров.

До этого суд приговорил живодера Сергея Пая к лишению свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он похищал и жестоко убивал собак в Новой Москве. По его словам, он пошел на преступление, чтобы добыть «лечебный жир».