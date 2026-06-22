Убивавший собак ради «лечебного жира» живодер не избежал правосудия

Сергея Пая, обвиняемого в похищении и убийстве собак в Новой Москве, приговорили к двум годам и двум месяцам колонии-поселения, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую прокуратуру. При этом обвинение настаивало на пяти годах лишения свободы.

С учетом доказательств, представленных государственным обвинителем Щербинской межрайонной прокуратуры, 67-летний Сергей Пай признан виновным по ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), — говорится в заявлении.

Как утверждает Telegram-канал «112», в суде Пай заявил, что действовал как «зооинженер», когда убивал похищенную собаку, пытаясь помочь семье справиться с «непонятной простудой». По информации источников, мужчина рассказал, что члены семьи сильно кашляли последние месяцы, однако ничего из медикаментов им не помогало, тогда он задался целью получить «лечебный жир».

История получила широкий общественный резонанс осенью 2025 года после пропажи бордер-колли Симы в Новой Москве. Жители несколько дней искали питомца, однако позже выяснилось, что собака была похищена. Следствие установило, что Пай вместе с супругой Луизой причастен к серии краж собак.

Ранее сообщалось о задержании Пая, который, предположительно, занимался поставками мяса в корейские магазины. По словам местных жителей, мужчина и его жена причастны к исчезновению более 20 собак.