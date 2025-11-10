Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 11:23

Поставщика мяса собак в корейские рестораны задержали в Москве

В Москве задержали охотника на собак, который поставлял их мясо в рестораны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в многолетних похищениях собак, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, он вместе с супругой мог сбывать мясо животных в заведения корейской кухни.

Инцидент, который привел к задержанию, произошел в Остафьево, где злоумышленник похитил 6-летнюю бордер-колли, заманив ее в свой автомобиль и увезя в сторону Подольска. По словам местных жителей, мужчина и его супруга причастны к исчезновению более 20 собак с 2019 года.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в краже, за которое грозит до пяти лет лишения свободы. К сожалению, спасти похищенную собаку не удалось.

Ранее стало известно, что бордер-колли пропала 7 ноября. В это время хозяин собаки работал в гараже, а питомец гулял рядом. В какой-то момент к гаражу подъехала машина. Неизвестный мужчина затащил собаку в салон автомобиля.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который швырнул в стену подъезда чужую домашнюю собаку. Он выражался нецензурной бранью, после чего в парадной подошел к девушке с питомцем, выхватил поводок и кинул животное.

Москва
живодеры
преступления
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
В России появится аналог автомобильного утильсбора для электроники
Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка
Германия выдала ордер на арест подорвавших «Северные потоки» украинцев
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.