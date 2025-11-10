Поставщика мяса собак в корейские рестораны задержали в Москве В Москве задержали охотника на собак, который поставлял их мясо в рестораны

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в многолетних похищениях собак, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, он вместе с супругой мог сбывать мясо животных в заведения корейской кухни.

Инцидент, который привел к задержанию, произошел в Остафьево, где злоумышленник похитил 6-летнюю бордер-колли, заманив ее в свой автомобиль и увезя в сторону Подольска. По словам местных жителей, мужчина и его супруга причастны к исчезновению более 20 собак с 2019 года.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в краже, за которое грозит до пяти лет лишения свободы. К сожалению, спасти похищенную собаку не удалось.

Ранее стало известно, что бордер-колли пропала 7 ноября. В это время хозяин собаки работал в гараже, а питомец гулял рядом. В какой-то момент к гаражу подъехала машина. Неизвестный мужчина затащил собаку в салон автомобиля.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который швырнул в стену подъезда чужую домашнюю собаку. Он выражался нецензурной бранью, после чего в парадной подошел к девушке с питомцем, выхватил поводок и кинул животное.