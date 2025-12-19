Живодер залил пятерым коням в рот кислоту: зачем, на сколько его посадят

Подозреваемый в жестоком отравлении лошадей конкурентов задержан под Волгоградом. Предположительно, он дважды пытался погубить животных конного клуба — заливал им кислоту в рот, вкалывал химикаты. Двое коней погибли. Что сейчас с пострадавшими лошадьми и может ли живодер получить реальный срок — в материале NEWS.ru.

Что известно о попытке убить лошадей в Волжском

Пострадавшие лошади — подопечные конного клуба в городе Волжском Волгоградской области. Животных травили дважды. В первый раз неизвестный пробрался в стойла в апреле и вколол нескольким лошадям незамерзайку. В результате два коня пали. Но живодеру этого показалось мало. В ночь на 6 декабря он снова решился на злодеяние.

«В ночь с 5 на 6 декабря, в два часа ночи, мужчина среднего роста обычного телосложения в перчатках и маске влил нашим лошадям в рот кислоту. Действовал профессионально, быстро, четко. Человек имеет навыки работы с лошадьми. Справился за восемь минут, на видео также видно, что собака знает этого человека, так как не проявляет к нему никакой активности, а он на первичный лай даже не обернулся», — рассказала владелица клуба Ярослава Петренко.

По ее словам, пострадали пятеро животных, один конь находился в критическом состоянии, еще четверо — в стабильно тяжелом. Сотрудники клуба каждый день делали питомцам промывания и капельницы. Животные после причиненных травм не могли самостоятельно есть, их кормили через зонд.

В каком состоянии находятся пострадавшие лошади

Сейчас, спустя почти две недели после инцидента, пострадавшие лошади чувствуют себя лучше, рассказала в беседе с NEWS.ru Ярослава Петренко. Она пояснила, что у лошадей были ожоги из-за кислоты.

«Даже самый тяжелый уже хорошо восстановился, у него все еще ожоги во рту. Он все еще получает медицинскую помощь. Но он ест и пьет сам. Это самая главная наша задача была, моя в первую очередь — это моя лошадь, — дотянуть до момента, чтобы он начал есть и пить самостоятельно. Потому что без другого бы он просто не выжил», — отметила Петренко.

Владелица лошадей уверена, что на преступление живодера толкнуло желание завладеть землей конного клуба. Кроме того, у него были претензии к руководству. Подробности конфликта с подозреваемым Ярослава не раскрыла, сославшись на тайну следствия. «Это был земельный вопрос и личный вопрос со мной и [еще с одной сотрудницей организации] Кристиной», — отметила она.

Она добавила, что в клубе еще не обсуждали вопрос о том, будут ли добиваться компенсации причиненного ущерба.

«Нам самое главное, чтобы виновный понес законное наказание, потому что, как известно, безнаказанность порождает еще большее зло, что, собственно, и произошло, потому что после апрельского покушения произошло вот это покушение», — резюмировала Петренко.

Какое наказание может грозить живодеру

Накануне СМИ сообщили, что подозреваемого в зверской расправе над лошадьми задержали в Волжском. По данным СМИ, им оказался 40-летний ранее судимый местный житель, которому принадлежит конный клуб, расположенный неподалеку от места происшествия.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый может понести уголовное наказание вплоть до реального лишения свободы, рассказала NEWS.ru юрист, общественный деятель, руководитель Ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.

«Данное лицо будет привлечено к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, а также за умышленное уничтожение чужого имущества. Срок, который ему может грозить, до пяти лет лишения свободы. Также потерпевшая сторона заявит исковые требования в рамках уголовного дела и взыщет ущерб, который был ей причинен», — пояснила юрист.

Федюнина добавила, что для выяснения суммы ущерба будет проведена оценка лошадей для каждого владельца. Причиненный ущерб будет взыскиваться в виде стоимости погибшего животного, кроме того, потерпевшие могут заявить морально-судебные издержки. Однако, по ее словам, ограничить право работать с животными в будущем для подозреваемого в живодерстве невозможно.

