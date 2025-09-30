Били лопатой, отрезали лапки: кто калечит котят в Подмосковье

В поселке Дмитровского округа Подмосковья местные жители обнаружили двух котят с ампутированными лапами. По их словам, маньяк-живодер перепилил животным конечности. Его подражатель появился как минимум еще в одном регионе. Подробности ЧП — в материале NEWS.ru.

В Дмитровском округе нашли котят с отрубленными лапами

В Дмитровском округе Подмосковья произошло несколько случаев жестокой расправы над котятами. По данным KP.RU, жительнице одного из поселков Татьяне позвонила дочь.

«Она говорит: „Мам, к нам на участок пришел больной котенок“. У него отсутствовала половина передней правой ноги», — пишет издание со ссылкой на слова женщины.

Татьяна отвезла котенка в ветеринарную клинику, где медики решили ампутировать лапку до плеча, чтобы остановить инфекционные процессы.

«Кажется, кость отпилили», — заявил один из врачей.

21 сентября жители поселка увидели на улице еще одного котенка с торчавшей наружу белой костью. Она была перебита в двух местах, лапа начала коченеть. Котенка сразу повезли к ветеринару на ампутацию.

«Врачи нашли на спине котенка след от удара — будто чем-то вроде лопаты били», — утверждает Татьяна.

Мог ли в Подмосковье появиться маньяк-живодер

Местные жители вспомнили, что в мае и июне в поселке стали часто пропадать кошки. Житель села Горшково в Дмитровском округе Борис рассказал корреспонденту NEWS.ru, что животные постоянно исчезают. По этой причине он заделал все щели под забором на своем участке.

«Я так скажу про эту тварь (живодера. — NEWS.ru): лучше бы ему попасться полиции, а не местным жителям. Моя кошка Булочка домашняя, но не кастрированная, и может в любой момент улизнуть с участка. Надеюсь, теперь она не сможет выползти», — сказал мужчина.

Сообщения о живодерах все чаще поступают из разных регионов России. Зоозащитница из Ростова-на-Дону Светлана рассказала NEWS.ru, что в ее городе кто-то отрубает котятам лапки или стреляет в глаз животным из пневматического оружия.

«Я живу в частном доме. Приютила три кошки и три собаки, которых изуродовали люди. Я их вылечила, делаю им операции и уколы. Забрать к себе всех не могу и ищу тех, кто поможет бедолагам. Некоторые живут в квартире моего брата», — отметила собеседница NEWS.ru.

Светлана собирается приютить еще одну собаку, которую волонтеры подобрали на улице. Кто-то сильно избил животное, сейчас ему требуется операция на морде.

«Одна из причин издевательств — невоспитанные дети, которые не знают, чего не стоит делать, и верят в свою безнаказанность. Неадекватных людей всегда много», — выразила мнение Светлана в беседе с NEWS.ru.

Какое наказание грозит живодерам за издевательства над котятами

Скорее всего, живодер, отрезавший котятам лапки в Подмосковье, сможет избежать наказания, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Во-первых, у полиции нет ресурсов, чтобы расследовать такие преступления, — им надо раскрывать кражи и убийства людей. Во-вторых, возможно, эти котята пострадали в результате действий других животных, высказал мнение адвокат.

В то же время он отметил, что по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) живодеру может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

По его словам, в таких случаях требуется сбор доказательной базы — свидетельские показания и изучение камер видеонаблюдения.

«Даже не верится в то, как можно так сильно ненавидеть живых беззащитных существ. Это страшные люди! Нужно ужесточить для них уголовную ответственность», — отметила зоозащитница Светлана в разговоре с NEWS.ru.

Почему люди убивают животных

Психиатр Александр Федорович в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что дети иногда не только отрезают лапки мухам и кошкам, но и убивают друг друга, а также измываются над инвалидами. Подобные преступления совершают и взрослые, отметил он.

«Случившееся в Подмосковье — частный случай. Стоит рассуждать, почему это все чаще происходит. Тенденция такова: уровень агрессии в обществе активно возрастает, так как увеличилась стрессогенная нагрузка (раздражитель, вызывающий стресс. — NEWS.ru) и отсутствует идеология в стране. Речь идет об образовании, умении общаться с людьми и об огромном пласте, который позволяет понять, что может превратить человека в нелюдя», — заключил эксперт.

