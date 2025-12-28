Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 07:38

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 декабря: инфографика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ночь на 28 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 – над территорией Самарской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, три – над территорией Саратовской области, два – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Ростовской области», — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

атаки
БПЛА
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Необычный салат с креветками и рататуем покорит гурманов
«Зомбирование» в рядах ВСУ, бездумные потери: новости СВО к утру 28 декабря
Модный эксперт дала советы по нарядам в новогоднюю ночь
МИД России обвинил европейскую «партию войны» в желании идти до конца
Воинские контингенты из ЕС ждет незавидная судьба при появлении на Украине
Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 декабря: инфографика
США впервые подвергли сомнению нерушимый ранее план
В небе над Россией выявили 25 вражеских объектов
Жильцам многоквартирных домов дадут новое право с 1 января
«Кусты, трава и ветки»: в Херсонской области обнаружили растения-мины
Мошенники начали красть аккаунты на «Госуслугах» с новой целью
Стало известно о новом скандале на Украине после отъезда Зеленского
Ледяные иглы, ветер и до −30: погода в Москве и Питере на новогодней неделе
Лавров озвучил позицию России по поводу независимости Тайваня
Ученые предупредили о возможном сюрпризе от Солнца
Наказание за оскорбление учителей могут ввести в России
«Уже произошло»: Маск констатировал замещение населения Европы
Трамп дал определенный «знак» Зеленскому по мирному плану на Украине
Атаки дронов ВСУ отразили на севере Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.