Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 декабря: инфографика

В ночь на 28 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 – над территорией Самарской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, три – над территорией Саратовской области, два – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Ростовской области», — сказано в сообщении.