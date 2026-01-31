Осужденная на 27 лет за убийство Татарского Трепова дала интервью на ТВ

Осужденная на 27 лет за теракт, который привел к гибели военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), Дарья Трепова дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1», сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Она уточнила, что беседа войдет в документальный фильм «Предательство».

Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого, — отметила Скабеева.

Покушение на Татарского произошло в начале апреля 2023 года в петербургском кафе, где он проводил встречу с читателями. В заведении взорвалась статуэтка, которую Трепова передала военкорам. Татарский погиб на месте, десятки людей получили ранения.

Осужденная отбывает наказание в ИК в Мордовии. Ранее она оказалась в штрафном изоляторе за нарушение порядка. Во ФСИН опровергли информацию, что Трепова проявляет агрессию. Девушка не стала подавать кассационную жалобу на приговор в Верховный суд РФ.

В Петербурге до этого задержали женщину по подозрению в оправдании терроризма. По версии следствия, обвиняемая восхваляла действия Треповой и публично оправдывала теракт.