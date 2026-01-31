Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 09:03

Осужденная на 27 лет за убийство Татарского Трепова дала интервью на ТВ

Дарья Трепова Дарья Трепова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Осужденная на 27 лет за теракт, который привел к гибели военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), Дарья Трепова дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1», сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Она уточнила, что беседа войдет в документальный фильм «Предательство».

Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого, — отметила Скабеева.

Покушение на Татарского произошло в начале апреля 2023 года в петербургском кафе, где он проводил встречу с читателями. В заведении взорвалась статуэтка, которую Трепова передала военкорам. Татарский погиб на месте, десятки людей получили ранения.

Осужденная отбывает наказание в ИК в Мордовии. Ранее она оказалась в штрафном изоляторе за нарушение порядка. Во ФСИН опровергли информацию, что Трепова проявляет агрессию. Девушка не стала подавать кассационную жалобу на приговор в Верховный суд РФ.

В Петербурге до этого задержали женщину по подозрению в оправдании терроризма. По версии следствия, обвиняемая восхваляла действия Треповой и публично оправдывала теракт.

Дарья Трепова
убийства
теракты
интервью
военкоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какие территории ВС РФ могут освободить весной
Работодателей предупредили о штрафах за скопившиеся отпуска у сотрудников
Кот спас многодетную семью из горящего дома в Подмосковье
Удары по Украине сегодня, 31 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Мурманской области ввели резервную схему для котельных
Пермяки лишились пригородных «Финистов»
Сосед России намерен сохранить официальный статус русского языка
В США начался частичный шатдаун после убийства в Миннесоте
Россиянам напомнили о неожиданном поводе для больничного
Пленный рассказал, как обманывают в военкоматах
В МИД России раскритиковали американские «ярлыки»
Власти российского региона пошли на радикальные меры из-за лютого мороза
Составлен топ-5 самых «неводочных» российских регионов
Захарова обвинила США в попытке «задушить» Кубу
Брэд Питт «заставил» Анджелину Джоли рассекретить личные сообщения
В Госдуме объяснили, кому грозит взыскание долгов за ЖКУ
Россиянам объяснили, как опоздать на работу и не нарваться на штраф
Упавшую с 10-го этажа девочку доставили спецбортом из Ульяновска в Москву
Россиянам рассказали, когда их ждет четырехдневная рабочая неделя
Маска приглашали на «самую безумную вечеринку» на острове Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.