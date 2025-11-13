Оправдывавшую теракт на набережной Петербурга женщину задержали В Петербурге задержали женщину, которая оправдывала теракт 2023 года

Женщину, которая оправдывала теракт в Санкт-Петербурге на Университетской набережной, задержали, информирует 78.ru. По данным источника, уроженка Петрозаводска в апреле 2023 года восхваляла совершенное Дарьей Треповой преступление. В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский.

Против задержанной завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Обыск в ее квартире на Московском проспекте провели в среду, 12 ноября. Правоохранители проверяют сведения о причастности женщины к иным преступлениям террористического характера.

Трагедия произошла в кафе на Университетской набережной 2 апреля 2023 года. В результате теракта пострадали более 40 человек.

Ранее оппозиционного политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинили в публичном оправдании терроризма. Заочным рассмотрением уголовного дела против него занялся 2-й Западный окружной военный суд.

Суд в Петербурге обязал фигурантов дела о теракте 2017 года выплатить 67 млн рублей. В пресс-службе городских судов объяснили, что мера принята в качестве компенсации метрополитену.