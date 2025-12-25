Новый год — 2026
Педиатр раскрыл, можно ли гулять с ребенком во время болезни

Педиатр Малых: прогулки на свежем прохладном воздухе во время болезни полезны

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Миф, согласно которому ребенка нельзя выводить на прогулку во время болезни, крайне вреден, заявил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, если ребенок нормально себя чувствует, то свежий и прохладный воздух нисколько не повредит. Напротив, уточнил врач, это помогает восстановлению растущего организма.

Если ребенок нормально себя чувствует, прогулки полезны и, напротив, помогают восстановлению, — сообщил Малых.

Ранее доцент кафедры госпитальной педиатрии СГМУ им. В. И. Разумовского Анна Спиваковская дала советы, как избежать ангины у ребенка. По ее словам, защититься от этой болезни поможет соблюдение правил гигиены. В частности, важно научить ребенка тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после улицы, транспорта и контакта с животными.

Также Спиваковская отметила, что важны также режим и правильное питание. Помимо этого, уточнила она, чтобы не заболеть, воздух в доме должен быть сухим и теплым. Она порекомендовала проветривать помещение около трех раз в день и проводить еженедельную влажную уборку.

