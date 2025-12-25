Педиатр раскрыл, можно ли гулять с ребенком во время болезни

Миф, согласно которому ребенка нельзя выводить на прогулку во время болезни, крайне вреден, заявил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, если ребенок нормально себя чувствует, то свежий и прохладный воздух нисколько не повредит. Напротив, уточнил врач, это помогает восстановлению растущего организма.
Если ребенок нормально себя чувствует, прогулки полезны и, напротив, помогают восстановлению, — сообщил Малых.
Ранее доцент кафедры госпитальной педиатрии СГМУ им. В. И. Разумовского Анна Спиваковская дала советы, как избежать ангины у ребенка. По ее словам, защититься от этой болезни поможет соблюдение правил гигиены. В частности, важно научить ребенка тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после улицы, транспорта и контакта с животными.
Также Спиваковская отметила, что важны также режим и правильное питание. Помимо этого, уточнила она, чтобы не заболеть, воздух в доме должен быть сухим и теплым. Она порекомендовала проветривать помещение около трех раз в день и проводить еженедельную влажную уборку.