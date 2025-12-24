Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка

Правила гигиены позволят защитить ребенка от ангины, рассказала телеканалу «Саратов 24» доцент кафедры госпитальной педиатрии СГМУ им. В. И. Разумовского Анна Спиваковская. Она отметила, что важны также режим и правильное питание.

Гигиена — главный профилактический щит. Научите ребенка мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после улицы, транспорта или контакта с животными. Для дошкольников полезно использовать песочные часы или короткую считалку. Не забывайте про регулярную дезинфекцию мобильных устройств и игрушек, — рассказала Спиваковская.

По словам педиатра, важна микросреда в доме: воздух должен быть сухим и теплым. Она порекомендовала проветривать помещение около трех раз в день и проводить еженедельную влажную уборку.

Ранее отоларинголог Борис Старосветский рассказал, что бактериальная ангина может привести к осложнениям, которые останутся на всю жизнь. Он напомнил, что чаще всего это заболевание вызвано стрептококками группы А и стафилококками.