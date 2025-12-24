Новый год-2026
24 декабря 2025 в 14:17

Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка

Педиатр Спиваковская: правила гигиены позволят защитить ребенка от ангины

Правила гигиены позволят защитить ребенка от ангины, рассказала телеканалу «Саратов 24» доцент кафедры госпитальной педиатрии СГМУ им. В. И. Разумовского Анна Спиваковская. Она отметила, что важны также режим и правильное питание.

Гигиена — главный профилактический щит. Научите ребенка мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после улицы, транспорта или контакта с животными. Для дошкольников полезно использовать песочные часы или короткую считалку. Не забывайте про регулярную дезинфекцию мобильных устройств и игрушек, — рассказала Спиваковская.

По словам педиатра, важна микросреда в доме: воздух должен быть сухим и теплым. Она порекомендовала проветривать помещение около трех раз в день и проводить еженедельную влажную уборку.

Ранее отоларинголог Борис Старосветский рассказал, что бактериальная ангина может привести к осложнениям, которые останутся на всю жизнь. Он напомнил, что чаще всего это заболевание вызвано стрептококками группы А и стафилококками.

