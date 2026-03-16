Трамп заявил, что не готов объявить о завершении операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп пока не готов объявить о завершении операции против Ирана. Так он ответил на соответствующий вопрос.

Я пока не готов объявить о завершении, — отметил он.

Ранее Трамп предположил, что страны, получающие нефть за счет поставок через Ормузский пролив, должны обеспечить проход через него коммерческих судов. По его словам, должна быть командная работа, тогда удастся достичь мира и безопасности.

До этого американские СМИ писали, что команда Дональда Трампа недооценила готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив. Там отметили, что администрация Белого дома не обращала большого внимания на анализы и прогнозы ведомств. Важную роль в планировании операции играли глава Минфина Скотт Бессент и глава Минэнерго Крис Райт.

Политолог-американист Павел Дубравский между тем выразил мнение, что у Трампа нет четкого плана по завершению конфликта с Ираном, и это негативно сказывается на его администрации. По его мнению, кризис влияет на рейтинги как самого президента, так и Республиканской партии США.