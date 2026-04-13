Орбан проиграл выборы в Венгрии: кто его заменит, что это значит для России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Как распределились голоса, что известно о лидере победившей оппозиционной партии Петере Мадьяре, что проигрыш Орбана значит для РФ?

Что известно о результатах выборов в Венгрии

В настоящий момент обработаны данные 95,63% голосов на парламентских выборах в Венгрии.

Оппозиционная партия «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана — 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» — семь мест.

Выступая перед сторонниками, Орбан назвал предварительные итоги «болезненными», но подчеркнул, что результаты уже понятны, даже несмотря на их предварительный характер.

«Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны», — сказал он, выступая перед сторонниками.

Орбан уже поздравил оппонентов с победой и заявил, что его партия продолжит служить стране, даже находясь в оппозиции. Явка на выборах составила рекордные 77,8%, превысив результат 2022 года.

Чем известен лидер оппозиции Мадьяр, как он относится к России

Петер Мадьяр после университета начал юрпрактику. В 2003-м стажировался в суде, с 2006-го работал юристом. Защищал бесплатно пострадавших от полиции в протестах 2006 года. Позже специализировался на международном праве и помогал компаниям с корпоративными и антимонопольными вопросами в Венгрии.

Петер Мадьяр вступил в «Фидес», основанную Виктором Орбаном после парламентских выборов 2002 года. В тот раз консервативная партия уступила победу оппозиционному блоку социалистов и свободных демократов.

В феврале 2024 года он покинул фракцию из-за скандала, связанного с президентским помилованием. Глава государства Каталин Новак ушла в отставку, после того как выяснилось, что она помиловала бывшего заместителя директора детского дома, который скрывал случаи сексуального насилия над детьми.

Бывшая жена Мадьяра, Юдит Варга, сложила депутатские полномочия и отказалась от участия в выборах после громкого скандала. В интервью Мадьяр резко раскритиковал партию «Фидес», обвинив правительство в коррупции. Видеозапись его выступления набрала более 1,4 млн просмотров, после чего он продолжил свои разоблачения в социальных сетях, рассказав о давлении.

В марте 2024 года Мадьяр вступил в Партию уважения и свободы («Тиса»), которая ранее была неактивна.

В июле 2024 года политик отправился в Киев с гуманитарной миссией. В интервью перед поездкой он выразил согласие с позицией правительства: поставки оружия Украине не должны проходить через Венгрию или при ее поддержке. По его мнению, это может создать риски для венгерского меньшинства в Закарпатье. Однако он также признал право других стран принимать решения по этому вопросу самостоятельно.

В январе 2025 года Петер Мадьяр объявил, что в случае победы партии «Тиса» на выборах намерен укрепить позиции Венгрии в ЕС и НАТО. Он также планирует добиться разблокировки замороженных ЕС выплат, присоединить страну к Европейской прокуратуре и наладить прагматичные отношения с Россией и Китаем, избегая зависимости от «китайских кредитов и российского влияния».

В предвыборной программе партии Мадьяра было указано, что партия не выступает за ускоренное вступление Украины в ЕС, предлагая вынести этот вопрос на обязательный референдум. Также партия заявляла о своем нейтралитете в вопросе отправки войск на Украину и отказе от восстановления призыва.

