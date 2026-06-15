Адвокат сестры Дятлова потребовал запретить обсуждение трагедии на ТВ

Никакого гадания на кофейной гуще на телевидении быть не должно, заявил в интервью NEWS.ru адвокат родственников погибших туристов — участников группы Дятлова Евгений Черноусов, который вместе с сестрой Дятлова добивается запрета на показ альтернативных версий трагедии в эфире. Требовать возбуждения уголовного дела имеют право только родственники, считает он.

Какие-то люди в студии почему-то уверенно утверждают, что Дятлова и его товарищей убивали, пытали, поджигали. Родственники погибших в шоке от этого. Чего вы комментируете, если ничего не знаете? — сказал Черноусов.

По мнению Черноусова, требовать возбуждения уголовного дела и уважения к памяти погибших имеют право только родственники, а не исследователи, писатели или журналисты, которые «откровенно пиарятся на этой трагической истории».

Ранее екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский рассказал, что родственники погибших туристов группы Игоря Дятлова добиваются пересмотра обстоятельств трагедии 1959 года. По его словам, вопрос о возможном возбуждении нового уголовного дела может быть решен только при выявлении признаков убийства в ходе проверки.