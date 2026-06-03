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03 июня 2026 в 06:41

Дело Дятлова может получить новое развитие при одном условии

Юрист Колосовский: дело гибели группы Дятлова возобновят, если докажут убийство

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Родственники погибших туристов группы Игоря Дятлова добиваются пересмотра обстоятельств трагедии 1959 года, рассказал РИА Новости екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. По его словам, вопрос о возможном возбуждении нового уголовного дела может быть решен только при выявлении признаков убийства в ходе проверки.

Несколько лет назад у нас были введены нормы закона, которые исключают возобновление производства по делу по истечении срока давности. Исключение составляют только те дела, по которым вопрос о применении срока давности решается судом, например (дела. — NEWS.ru) об убийстве. Если там (в обстоятельствах гибели группы Дятлова. — NEWS.ru) усмотрят признаки умышленного убийства, тогда дело может быть возбуждено, — заявил Колосовский

Инициировать проверку должны сами родственники, обозначив свою версию произошедшего, пояснил он. В рамках этой процедуры могут быть назначены дополнительные экспертизы и анализ материалов дела. При установлении признаков преступления возможно не только возбуждение дела, но и последующие гражданские иски о компенсации.

Ранее сообщалось, что два подростка, пропавшие в парке в Красноярском крае, нашлись живыми и невредимыми. Дети пропали в районе Манской «петли смерти» в Красноярском крае — месте, где бесследно исчезла семья Усольцевых.

Общество
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