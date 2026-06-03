Дело Дятлова может получить новое развитие при одном условии

Родственники погибших туристов группы Игоря Дятлова добиваются пересмотра обстоятельств трагедии 1959 года, рассказал РИА Новости екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. По его словам, вопрос о возможном возбуждении нового уголовного дела может быть решен только при выявлении признаков убийства в ходе проверки.

Несколько лет назад у нас были введены нормы закона, которые исключают возобновление производства по делу по истечении срока давности. Исключение составляют только те дела, по которым вопрос о применении срока давности решается судом, например (дела. — NEWS.ru) об убийстве. Если там (в обстоятельствах гибели группы Дятлова. — NEWS.ru) усмотрят признаки умышленного убийства, тогда дело может быть возбуждено, — заявил Колосовский

Инициировать проверку должны сами родственники, обозначив свою версию произошедшего, пояснил он. В рамках этой процедуры могут быть назначены дополнительные экспертизы и анализ материалов дела. При установлении признаков преступления возможно не только возбуждение дела, но и последующие гражданские иски о компенсации.

Ранее сообщалось, что два подростка, пропавшие в парке в Красноярском крае, нашлись живыми и невредимыми. Дети пропали в районе Манской «петли смерти» в Красноярском крае — месте, где бесследно исчезла семья Усольцевых.