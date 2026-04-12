Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, лидеры, звонок Орбана Мадяру

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли выборы в Государственное собрание. Как обстоят дела с результатами голосования, что о них говорят главные соперники Виктор Орбан и Петер Мадьяр?

Кто на данный момент лидирует на выборах в Венгрии

Вечером 12 апреля венгры выбрали новый парламент. Участие принимало несколько партий. Среди них — правящая коалиция премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» и ее союзник Христианско-демократическая народная партия. Также в борьбу вступили оппозиционеры из «Тисы» во главе с депутатом Петером Мадьяром, который поддерживает сближение с ЕС. Справа выступала партия «Наша Родина», а слева — «Демократическая коалиция». Необычным гостем на выборах стала сатирическая «Партия двухвостой собаки».

Согласно данным Венгерского избирательного офиса, предварительно «Тиса» лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199. Обработаны данные 72,44% голосов.

Альянс «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия» под руководством Орбана предварительно получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.

Что о предварительных результатах говорят лидеры партий

Виктор Орбан, узнав о предварительных результатах парламентских выборов, поздравил партию «Тиса» с успехом.

«Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», — заявил Орбан, выступая перед сторонниками в штабе его партии «Фидес».

Орбан также отметил, что его фракция продолжит служить стране даже в оппозиции.

«Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации», — подчеркнул Орбан.

В свою очередь лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр подтвердил, что венгерский премьер Виктор Орбан уже поздравил его с победой по телефону.

При этом представители «Фидеса» заметили нарушения со стороны оппозиции на парламентских выборах, сообщает корреспондент RT Мухаммад Аль-Хухи. Об этом журналист рассказал, находясь на одном из избирательных участков в Будапеште.

Из репортажа следует, что политические оппоненты партии «Фидес» планируют подкупить голоса избирателей.

По словам корреспондента, в ходе предвыборной кампании премьер-министр Виктор Орбан неоднократно критиковал Евросоюз за попытки вмешаться в дела страны. Он считал, что ЕС поддерживает оппозиционную партию «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.

Он пояснил, что Венгрия является едва ли не единственным государством, где полностью отсутствует «день тишины» перед процедурой волеизъявления.

«Многие представители партии „Фидес“ заявили, что они зафиксировали нарушения, допущенные оппозиционной партией возле избирательных участков», — отметил Аль-Хухи.

