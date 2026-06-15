«Исторический шаг»: ЕС начал первый этап переговоров о членстве Украины Кошта: первые переговоры по вступлению Украины в ЕС проходят в Люксембурге

ЕС и Украина начали первый этап переговоров о членстве Киева в объединении, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта на своей странице в соцсети X. Первая встреча пройдет на межправительственной конференции в Люксембурге.

Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении, — написал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за единый подход ко всем государствам, претендующим на членство в объединении. Политик выразил мнение, что Киеву предстоит пройти еще значительный путь до принятия окончательного решения.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен поднять вопрос о выделении Киеву нового кредита. По ее словам, ЕС очень надеется на поддержку партнеров Украины в этом вопросе. Еврочиновница также подтвердила, что первый транш должен поступить Киеву до конца июня.