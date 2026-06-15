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15 июня 2026 в 17:03

ЕС может выделить Украине еще один кредит на €45 млрд

Фон дер Ляйен: Евросоюз обсудит отправку Киеву нового кредита на €45 млрд

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
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Евросоюз намерен поднять на саммите G7 во французском Эвиане вопрос о выделении Киеву нового кредита на €45 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед встречей. По ее словам, ЕС очень надеется на поддержку партнеров Украины в этом вопросе, передает ТАСС.

Наш «кредит» в €90 млрд покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 год, в отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь на саммите, — отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК также подтвердила, что первый транш от ЕС в размере €9 млрд должен поступить до конца месяца. Она добавила, что теперь Брюссель приступает к обсуждению того, как Украине пережить следующую зиму.

Ранее западные СМИ писали, что Украина запросит у союзников еще $20 млрд (около 1,45 трлн рублей) на встрече в формате «Рамштайн». Киев потребует от каждого союзника от $2 млрд (около 143 млрд рублей) до $6 млрд (около 431 млрд рублей) в виде кредита или безвозмездно, чтобы направить их на ПВО, дроны, средства РЭБ и боеприпасы.

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