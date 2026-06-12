Украина потребует от союзников еще $20 млрд Украина запросит еще $20 млрд на встрече в формате «Рамштайн» 18 июня

Украина запросит у союзников еще $20 млрд на встрече контактной группы в формате «Рамштайн», сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Мероприятие пройдет 18 июня.

Уточняется, что Киев требует от каждого союзника от 2 (143 млрд рублей) до 6 млрд (431 млрд рублей) в виде кредита или безвозмездной помощи. Эти средства будут направлены на средства ПВО, беспилотники, средства РЭБ и боеприпасы.

Ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕК перевела украинской стороне новый транш бюджетного финансирования в объеме €2,8 млрд (240 млрд рублей). Он стал уже седьмым по счету в рамках общеевропейской программы поддержки, подчеркнул чиновник.

До этого стало известно, что в НАТО обсуждается военная помощь Украине на сумму €70 млрд. Об этой мере поддержки могут объявить во время саммита Альянса в Анкаре в июле. Германия еще в мае предложила странам НАТО обсудить такой пакет помощи Киеву. Как уточнили дипломаты, €30 млрд выделят из согласованного для Украины кредита в €90 млрд, еще €40 млрд будут собраны в рамках двусторонних обязательств.