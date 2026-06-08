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08 июня 2026 в 14:39

Раскрыт размер нового европейского транша Украине

Еврокомиссия перечислила Украине €2,8 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейская комиссия перечислила Украине очередную бюджетную помощь в размере €2,8 млрд (240 млрд рублей), что стало седьмым траншем в рамках финансирования по программе поддержки на общую сумму €50 млрд (4,3 трлн рублей), заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье. По его словам, с марта 2024 года Европейский союз предоставил Киеву по данной инициативе уже €29,5 млрд (2,5 трлн рублей), передает РИА Новости.

Еврокомиссия выделила Украине €2,8 млрд бюджетной помощи. Это седьмой транш в рамках Европейского фонда поддержки Украины, — говорится в сообщении.

Ранее глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что Брюссель планирует до конца июня перечислить Киеву первый транш в размере €5,9 млрд (505 млрд рублей) на закупку беспилотных летательных аппаратов. Данные средства будут выделены в рамках общеевропейской программы финансирования объемом €90 млрд (7,4 трлн рублей).

Кроме того, источники сообщили, что в штаб-квартире Североатлантического альянса сейчас проходят консультации по поводу предоставления Украине военной поддержки на сумму €70 млрд (6 трлн рублей). Отмечается, что немецкая сторона еще в прошлом месяце выступила с инициативой обсудить данный пакет помощи для Киева.

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