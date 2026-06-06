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06 июня 2026 в 08:52

В НАТО решили подготовить новый пакет военной помощи Украине

Politico: в НАТО обсуждается военная помощь Украине на сумму €70 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В НАТО обсуждается военная помощь Украине на сумму €70 млрд, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Об этой мере поддержки могут объявить во время саммита Альянса в Анкаре в июле.

Отмечается, что Германия еще в мае предложила странам НАТО обсудить такой пакет помощи Киеву. Как уточнили дипломаты, €30 млрд выделят из согласованного для Украины кредита в €90 млрд, еще €40 млрд будут собраны в рамках двусторонних обязательств. Кроме того, страны будут пытаться обеспечить прозрачность вокруг финансирования Украины на фоне жалоб некоторых членов Альянса.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что европейские страны задумаются о прекращении конфликта на Украине только тогда, когда сами понесут ощутимые потери. По его словам, именно Европа является одной из активных сторон, стоящих за этим конфликтом.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио признал, что США нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине. Политик отметил, что Вашингтон открыто поддерживает Киев, в том числе поставками вооружений и военной техники.

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