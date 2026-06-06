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06 июня 2026 в 05:12

Экс-разведчик США предположил, когда Европа захочет мира на Украине

Риттер: Европа запросит мира на Украине, когда сама заплатит серьезную цену

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейские страны задумаются о прекращении конфликта на Украине только тогда, когда сами понесут ощутимые потери, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, именно Европа является одной из активных сторон, стоящих за этим конфликтом.

Способ сократить этот конфликт — заставить Европу заплатить цену, — сказал Риттер, рассуждая о перспективах урегулирования.

Он подчеркнул, что в тот момент, когда кризис затронет национальные интересы европейских государств, они начнут добиваться мира. По мнению бывшего американского разведчика, ключ к завершению боевых действий лежит не в Киеве или Вашингтоне, а в готовности Европы оплатить издержки затяжного противостояния.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что высказывания, которые звучат из некоторых европейских стран, свидетельствуют о неадекватности их руководства. Дипломат согласилась с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее говорил о «смерти мозга» НАТО.

До этого стало известно, что Украина не сможет соответствовать европейским стандартам даже через 30–40 лет. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре таким образом прокомментировал предложение Берлина предоставить Киеву статус ассоциированного члена Евросоюза, которое сейчас обсуждается странами блока.

Европа
Украина
Скотт Риттер
перемирия
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