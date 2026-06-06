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06 июня 2026 в 03:15

Украине предрекли 30-летний путь к стандартам Евросоюза

Немецкий депутат Котре: Украина не достигнет стандартов ЕС и через 30-40 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Украина не сможет соответствовать европейским стандартам даже через 30–40 лет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Так он прокомментировал предложение Берлина предоставить Киеву статус ассоциированного члена Евросоюза, которое сейчас обсуждается странами блока.

Я не думаю, что это лишь символический жест. Это действительно политическая цель. Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно, — уточнил парламентарий.

Котре подчеркнул, что если это произойдет, то ЕС в его нынешнем виде перестанет существовать, поскольку союз окажется чрезмерно расширенным. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять Киев в объединение уже в 2027 году, но европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства стандартам блока и необходимость основательных реформ.

Пока страны-члены ЕС не готовы назвать Киеву дату вступления. Ряд государств выступают против присоединения Украины в принципе.

Ранее политолог Спиридон Килинкаров заявил, что жители стран Евросоюза потеряли бдительность и не до конца оценивают риски, связанные с политикой их правительств в отношении Украины и России. Он констатировал, что правящие элиты на Западе используют безразличие граждан, чтобы продвигать свою военную повестку.

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