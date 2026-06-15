Число украинцев в тюрьмах Чехии резко выросло Число заключенных в Чехии украинцев выросло на 120% с 2022 года

Число граждан Украины, содержащихся в тюрьмах Чехии, увеличилось почти на 120% с 2022 года, сообщил министр юстиции республики Йероним Тейц. По его словам, которые приводит ТК, если в 2022 году в чешских тюрьмах находилось 226 украинцев, то в текущем году их число достигло 496 человек.

В 2022 году в чешских тюрьмах было 226 украинцев. В этом году их там уже 496, что представляет увеличение почти на 120%. Эти преступники совершают все виды противоправных деяний, включая самые тяжкие, — отметил министр.

Согласно статистике, в тюрьмах Чехии в общей сложности содержится 18 892 заключенных, среди которых 1 632 иностранца. На конец 2025 года в стране с населением около 11 миллионов человек проживало 1 131 197 иностранцев, 54% из них составляли граждане Украины.

Ранее правительство Чехии ужесточило условия поддержки украинских беженцев. Чешский кабинет министров утвердил поправку к законодательству, которая изменила правила пребывания и финансовой помощи иностранцам. Официально это решение объяснялось необходимостью пресечь случаи злоупотреблений в сфере соцподдержки.