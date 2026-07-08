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08 июля 2026 в 12:37

Аномальные ливни, эффект Фудзивары: погода в Москве 9–10 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Москву в ближайшие две недели ожидают аномальные ливни в течение каждого дня, предупреждают синоптики. Что об этом известно, когда в Москву вернется тепло, когда прекратятся дожди?

Погода в Москве 9, 10 июля, что будет в выходные, когда закончатся ливни

9 и 10 июля, по прогнозам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ожидаются дожди, местами с грозами. Днем воздух прогреется до плюс 18–23 градусов. К концу рабочей недели в Москве потеплеет, дневная температура вырастет до плюс 20–25 градусов, но ждать настоящей летней погоды не стоит.

«В предстоящие выходные — эффект Фудзивары, который породит суперциклон, — на столицу обрушатся аномальные ливни», — написал синоптик.

11 и 12 июля Москву накроют аномальные ливни, может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр — почти 80% месячной нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его информации, ливни будут идти в течение шести суток, а улучшение погоды ожидается только ко вторнику, 14 июля.

«В четверг столица останется под влиянием циклона, и связанный с ним атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. В такой ситуации температура изменится мало, и до климатической нормы показания термометров вновь не дотянутся — после полудня плюс 20–22 градуса. <...> По прогнозу, осадки той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12–13 дней. Конечно, это не значит, что дожди будут непрерывными, но отмечать их будут ежедневно», — указал метеоролог.

Кратковременных дождей не избежать, поскольку в середине этой недели на погоду столичного региона начнет влиять передняя часть следующего циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики, отметил синоптик.

Главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ближе к выходным в российскую столицу придет небольшая волна потепления.

«В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой», — рассказала синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Санкт-Петербурге будет 24–25 градусов, а в выходные дни намечается температура, близкая к плюс 30.

«И все это тепло сопровождается сухой погодой, ну если только местами небольшой кратковременный дождь капнет. <...> Такое вроде привычное движение циклона вокруг высотного центра над нашим регионом приводит к нестандартному распределению тепла. И очень теплый воздух теперь будет поступать с востока, и это при северо-восточном и северном ветре», — сообщил синоптик.

В выходные дни воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов.

«Улучшения погоды ждем только к концу этой рабочей недели, а уже к выходным дням должно стать совсем хорошо, и дальше наступит очень теплый и сухой период. Во второй половине недели температура воздуха продолжит повышаться. К выходным дням можно уже рассчитывать на температуру в районе плюс 25 градусов и выше», — сообщил он.

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